Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
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Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'deki fil saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Parklar ve Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Tinashe Faravo, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gokwe bölgesinde, yerleşim yerine giren filin köylülere saldırdığını belirtti.

Fil saldırısı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Faravo, 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Faravo, yaralanan kişilerin bölgedeki hastaneye kaldırıldığını ve bu tür durumlar için önlem alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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