Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı
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Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'de aşırı kuraklıktan dolayı ünlü Victoria Şelalesi kuruma noktasına geldi. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde olan ve manzarası dolayısıyla yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan şelale son yüzyılın en kurak dönemini geçiriyor

10.12.2019 07:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 07:31
Zimbabve'deki dünyaca ünlü Victoria Şelalesi kuraklık sebebiyle susuz kaldı

kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve'de aşırı kuraklıktan dolayı ünlü Victoria Şelalesi kuruma noktasına geldi.


Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde olan ve manzarası dolayısıyla yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan şelale son yüzyılın en kurak dönemini geçiriyor. Yetkililer, ülkenin en kuzeybatı ucunda yer alan Zambiya sınırındaki şelalenin oluşmasını sağlayan Zambezi Nehri'nin su debisinin 1995 yılından beri en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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