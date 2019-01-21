Zimbabve'deki 1500 Çocuk İçin Sünnet Şöleni

Türkiye'nin Harare Büyükelçiliği ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin iş birliğiyle Afrika ülkesi Zimbabve'nin başkenti Harare'de 1500 çocuk sünnet ettirilecek.

Türkiye'nin Harare Büyükelçisi Hakan Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik olarak Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Harare'de büyük bir organizasyona imza atacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Harare'nin Zimbabve'nin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olduğunu belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"Müslüman nüfusu az olan bir şehir. Buradaki Müslümanların bu gibi ihtiyaçlarını karşılamada sıkıntı yaşadıkları yönünde zaman zaman bizlere bilgi gelirdi. Bu doğrultuda bizler de Cansuyu Derneği ile bir çalışma başlattık. Çalışmalar kapsamında burada bir sünnet şöleni düzenlemek için planlama yapıyoruz. Bunun altyapısını oluşturmak için Cansuyu Derneğinden iki doktor arkadaşımız buraya geldi. Planlama doğrultusunda mevsim şartlarına göre önümüzdeki süreçte şölenimizi gerçekleştireceğiz."

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika Koordinatörü Bayram Numan Köksal da Büyükelçilik ve Zimbabve Yüksek İslam Konseyi ile bir organizasyon yapacaklarını ifade ederek, organizasyonun altyapı çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.

Organizasyonu 2-3 aylık süreçte gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Köksal, "Türkiye'den götüreceğimiz doktorlarımızla 1500'ü aşkın çocuğu sünnet ettireceğiz. Onlara Türkiye'den götüreceğimiz hediyeleri dağıtacağız. Böylece Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



Zimbabve Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh İsmail Duwa da Türkiye'ye ve Cansuyu Derneği yetkililerine teşekkür etti.

Sünnet şöleninde mevlit okutulması ve aileler için yemek verilmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA