Zimbabve'de yıllık enflasyon fırladı Zimbabve'de yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 785'e çıktı.

Zimbabve'de yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 785'e çıktı.

Zimbabve Ulusal İstatistik Ajansı'nın verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 785, mayıs ayındaki aylık artış ise yüzde 15 oldu.

Venezuela'dan sonra dünyadaki en yüksek enflasyon rakamlarına sahip olan ülke, alım gücünün düşmesi nedeniyle zaman zaman çalışanların grev ve gösterilerine de sahne oluyor.

Geçen yıl tedavüle sokulan yeni para birimi sonrası kriz içindeki ekonomisi yeniden darbe alan Zimbabve, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında da zor günler geçiriyor.

Ülkede, hiper enflasyon nedeniyle 2009-2019'da sadece yabancı para birimleri kullanılmıştı.

Söz konusu uygulamayı kaldırarak yerel para birimine dönme kararı alan Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, fiyatlardaki artıştan güçlü iş adamlarını sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA