Zimbabve'de sömürgeci karşıtı kadın Nyakasikana'nın bronz heykeli dikildi
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Zimbabve'de sömürgeci karşıtı kadın Nyakasikana'nın bronz heykeli dikildi

Zimbabve'de sömürgeci karşıtı kadın Nyakasikana'nın bronz heykeli dikildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Zimbabve'de sömürgeciliğe karşı mücadelesiyle tanınan Nehanda Charwe Nyakasikana'nın bronz heykelinin açılışı yapıldı.

Zimbabve'de sömürgeciliğe karşı mücadelesiyle tanınan Nehanda Charwe Nyakasikana'nın bronz heykelinin açılışı yapıldı.

Mbuya Nehanda olarak da tanınan Nyakasikana'nın heykeli, Afrika Günü vesilesiyle başkent Harare'de resmi törenle açıldı.

Heykelin açılış törenine, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve çok sayıda hükümet yetkilisi katıldı.

Açılış töreninde konuşan Mnangagwa, "Nyakasikana'nın heykeli tarihimiz ve kimliğimizle gurur duyduğumuzun beyanıdır." dedi.

Ölümünden sonra Zimbabve'nin bağımsızlığına giden süreçte sembol isim olan Nyakasikana'nın kafatasının İngiltere'de olduğuna dikkati çeken Mnangagwa, bunun geri getirilmesi için girişimlerde bulunacağını sözlerine ekledi.

Sömürgecilere karşı mücadeleye liderlik eden Nyakasikana, 1898'de idam edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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