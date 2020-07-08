Zimbabve'de sağlık bakanı görevden alındı
Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, korona virüs pandemisinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alındı.
08.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:30
Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, korona virüs pandemisinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alındı.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, korona virüs pandemisi sürecinde yolsuzluk yapmakla suçlanan Sağlık Bakanı Obadiah Moyo'yu görevden aldı. Moyo, Covid -19 sürecinde 60 milyon dolarlık tıbbi malzeme yolsuzluğuyla ilgili geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Kefaletle serbest bırakılan Moyo'nun 31 Temmuz'da mahkemeye çıkarılması planlanıyor.
Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana ise yaptığı açıklamada Moyo'nun uygunsuz davranışları nedeniyle görevden alındığını açıkladı. - HARARE
Kaynak: İHA