Zimbabve'de Parti Liderliği Mücadelesi Ülkeyi Darbeye Götürdü"

CAPE Güney Afrika merkezli Signal Risk isimli düşünce kuruluşunun direktörü Ryan Cummings, Zimbabve'de iktidarda olan ZANU-PF partisindeki liderlik mücadelesinin darbe ile sonuçlandığını söyledi.



Zimbabve'deki darbeyi AA muhabirine değerlendiren Cummings, darbenin sebebinin Başkan yardımcısı Emmerson Mnangagwa ile first lady Grace Mugabe'nin partideki liderlik mücadelesi olduğunu söyledi.



Cummings, "93 yaşındaki başkanın, eşi Grace Mugabe'nin önünü açmak için yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden alması orduyu harekete geçirdi. Her ne kadar Başkan Mugabe yüzde 70'in üzerinde oy alarak koltuğa oturmuş olsa da parti içinde bir liderlik değişimi olması beklendiğinden dolayı halk bu duruma ciddi bir tepki göstermiyor. Yeni oluşan siyasi irade orduyu etkisiz hale getirmediği sürece bir karşı girişimin olacağını sanmıyorum" dedi.



Darbe sonrası erken seçim beklemediğini söyleyen Cummings, "Güney Afrika Ülkeleri Kalkınma Topluluğunun (SADC) kurulacak hükümete temel anayasal ilkelere uyması noktasında uyarıları var. Halihazırdaki 2018 seçimlerine kadar geçici bir hükümet kurulacak gibi gözüküyor. Parti içindeki muhalifleri temizlemek için bir takım tutuklamalar ve ihraçlar olacaktır." diye konuştu.



Cummings, Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'nin siyasi geleceği hakkında yaptığı değerlendirmede ise "Robert Mugabe Zimbabve'nin özgürlüğünü kazanmasında önemli bir yere sahip. 37 yıllık yönetimindeki zaafiyetlerinden dolayı ülkenin siyasetinde artık bir ağırlığının olacağını düşünmüyorum fakat gelecek hükümetler kendisine gereken saygıyı gösterecektir. Grace Mugabe'nin ise Robert Mugabe yokluğunda Zimbabve siyasetinde etkisi kalmayacaktır." şeklinde konuştu.