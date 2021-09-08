Zimbabve'de Kovid-19 tedbirleri 2. seviyeye düşürüldü

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 2. seviyeye indirildi.

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 2. seviyeye indirildi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın ofisinden yapılan açıklamada, ülkede son haftalarda Kovid-19 vakalarındaki artışın düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle, tedbirlerin 4. seviyeden 2. seviyeye düşürüldüğü belirtildi.

Mnangagwa, yeni seviye tedbirlerin 2 hafta süreyle gözden geçirileceğini, virüsün hala bir tehdit olmaya devam ettiğini hatırlattı.

Halkı Kovid-19'a karşı gerekli önlemleri almayı sürdürmeye çağıran Mnangagwa, aşılama faaliyetlerinin ülkenin her köşesinde devam ettiğini vurguladı.

Yeni seviyedeki tedbirler kapsamında daha önce 18.30-06.00 saatleri arasında geçerli sokağa çıkma yasağı, artık 22.00-05.30 saatleri arasında uygulanacak.

İş yerleri 08.00-19.00 arasında faaliyet gösterebilecek ve personel kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalışmalarına izin verilecek.

Sosyal ve dini toplantılarda ise en fazla 100 kişi bir araya gelebilecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 125 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 125 bin 796'ya yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 4 bin 503 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik