Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı
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Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Zimbabve'de Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 2 hafta uzatıldı.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, 2 hafta uzatıldı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaptığı açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının 14 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Ülke genelinde 18.00 ile 06.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını kaydeden Mnangagwa, devlet kurumları ve kamu ofislerinde çalışma kapasitelerinin yüzde 40 ile sınırlandırıldığını söyledi.

Mnangagwa, şehirler arası seyahatlerin da yasaklandığını belirterek, Kovid-19 ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edilen ülkelerden gelen yolculara 4 kere test yapılacağını ifade etti.

Zimbabve'de 47 bin 284 Kovid-19 vakası görülürken 1749 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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