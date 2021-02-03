Zimbabve'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'i aralık ayında kayıtlara geçti
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Zimbabve'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'i aralık ayında kayıtlara geçti

03.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:54
Zimbabve'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'i aralık ayında kayıtlara geçti

Zimbabve'de Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inin aralık ayında gerçekleştiğini duyurdu.

Zimbabve'de Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inin aralık ayında gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlık verilerine göre, ülke genelinde şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı 1217 ölümden 854'ü aralık ayında kayıtlara geçti.

Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanı Constantino Dominic, basına yaptığı açıklamada, "Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'i geçen ay kaydedildi." dedi.

Dört bakan hayatını kaybetti

Zimbabve'de şimdiye kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dört bakanın hayatını kaybetmesi sonrası devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına ve kısıtlamaların 15 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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