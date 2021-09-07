Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayı reddeden kamu çalışanlarına istifa çağrısı
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Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayı reddeden kamu çalışanlarına istifa çağrısı

Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayı reddeden kamu çalışanlarına istifa çağrısı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemeyen kamu çalışanlarının istifasının istenebileceği bildirildi.

Zimbabve'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemeyen kamu çalışanlarının istifasının istenebileceği bildirildi.

Adalet Bakanı Ziyambi Ziyambi, yaptığı açıklamada, aşılanmayı reddeden kamu çalışanlarının virüsü başkalarına bulaştırma riskini azaltmak için istifa etmeleri gerektiğini belirtti.

Ziyambi, halkın aşı yapma zorunluluğu olmadığına dikkati çekerek, "Ama devlet memuruysanız, başkalarının ve hizmet ettiğiniz kişilerin korunması için aşı olun. Anayasadaki haklarınızdan yararlanmak istiyorsanız istifa da edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Zimbabve'de bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Nüfusun yaklaşık üçte birini aşılayan Zimbabve, Afrika'da en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerden biri.

Ülkede son 24 saatte 121 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 125 bin 671'e yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 4 bin 493 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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