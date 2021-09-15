Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayan kişiler kiliselere giremeyecek - Haberler
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Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayan kişiler kiliselere giremeyecek

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayan kişiler kiliselere giremeyecek

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların kiliselere giremeyeceği bildirildi.

Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların kiliselere giremeyeceği bildirildi.

Parlamentodan alınan karara göre, aşılanmamış kişilerin kiliselerde gerçekleştirilen ibadet ve etkinliklere dahil edilmeyeceği belirtildi.

Hükümet daha önce kamu çalışanları ve öğretmenler için aşılamayı zorunlu hale getirmiş, aşı olmayı reddeden kamu çalışanları ise görevlerinden istifa etmeye davet edilmişti.

Ayrıca, aşılanmamış kişilerin pazar yerlerinde ticaret yapmaları, spor salonlarına ve restoranlara gitmeleri, üniversite sınavlarına girmeleri de yasaklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bugüne kadar yaklaşık 4,8 milyon kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Nüfusun yaklaşık üçte birini aşılayan Zimbabve, Afrika'da en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerden biri.

Ülkede son 24 saatte 418 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 126 bin 817'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 4 bin 550 olarak kayda geçti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Zimbabve'de Kovid-19 aşısı olmayan kişiler kiliselere giremeyecek - Haberler
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