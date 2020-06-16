Zimbabve'de Kovid-19'a karşı oruç tutuldu, dua edildi
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Zimbabve'de Kovid-19'a karşı oruç tutuldu, dua edildi

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı oruç tutuldu, dua edildi.

Zimbabve'de Kovid-19'a karşı oruç tutuldu, dua edildi
16.06.2020 04:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 04:47

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı oruç tutuldu, dua edildi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülke genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadelede ilahi destek için dua edip, oruç tutma kararı aldıklarını dile getirdi.

Başkent Harare'de düzenlenen duaya, farklı inançlara mensup temsilciler katıldı.

Devlet televizyonu ZBC TV ile sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan programda Mnangagwa bizzat dua ederek, salgına karşı Allah'dan yardım istedi.

Zimbabve'de bugüne kadar 383 kişide Kovid-19 tespit edildi. 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 54 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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