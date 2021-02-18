Zimbabve'de ilk Kovid-19 aşısı Sağlık Bakanı Constantino Chiwenga'ya vuruldu
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Zimbabve'de ilk Kovid-19 aşısı Sağlık Bakanı Constantino Chiwenga'ya vuruldu

18.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:26
Zimbabve'de ilk Kovid-19 aşısı Sağlık Bakanı Constantino Chiwenga'ya vuruldu

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşı, Sağlık Bakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga'ya yapıldı.

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilk aşı, Sağlık Bakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga'ya yapıldı.

Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede ilk etapta sağlık çalışanlarının aşı olacağını bildirdi.

Mutsvangwa, ilk olarak Sağlık Bakanı Chiwenga ve sağlık çalışanlarının aşı olduğu bilgisini paylaşarak, "Nüfusun yaklaşık yüzde 60'ını aşılamayı hedefliyoruz." dedi.

Zimbabve, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıdan 800 bin doz alacağı açıklamıştı.

İlk partide gönderilen 200 bin doz aşı ise Çin tarafından bağışlanmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 35 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü, 1418 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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