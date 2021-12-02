Zimbabve'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı - Haberler
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Zimbabve'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı

AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Zimbabve'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Constantino Chiwenga, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkede Omicron varyantı vakası tespit edildiğini açıkladı.

Chiwenga, Omicron varyantının ülkedeki kaç kişide tespit edildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ülke olarak tehlikeli bir dönemden geçtiklerini ifade eden Chiwenga, Zimbabve'nin salgının 4. dalgasına girmek üzere olduğunu ifade etti.

Çok sayıda ülke, 26 Kasım'dan itibaren, o tarihte henüz hiçbir Omicron vakası tespit edilmediği halde Zimbabve'ye seyahat yasağı uygulamaya başlamıştı.

Zimbabve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 26 Kasım'da 62 vakanın kaydedildiği ülkede, son 24 saatte 712 vaka tespit edildi.

Bugüne kadar 135 bin 337 vakanın kaydedildiği ülkede, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

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AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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