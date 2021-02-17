Zimbabve'de halk Kovid-19'a karşı "Zumbani" bitkisine umut bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zimbabve'de halk Kovid-19'a karşı "Zumbani" bitkisine umut bağladı

17.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:37
Zimbabve'de halk Kovid-19'a karşı

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de halkın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını "Zumbani" adlı bitkiyle tedavi ettiği öne sürüldü.

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de halkın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını "Zumbani" adlı bitkiyle tedavi ettiği öne sürüldü.

52 yaşındaki Nyson Mhaka ve eşi 47 yaşındaki Gertrude, geçen yıl aralık ayında yakalandıkları Kovid-19'u "harika bitki" olarak isimlendirilen Zumbani ile yendiklerini açıkladı.

Mhaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zumbani iyileşmemize yardım etti, o bitkiyi kullanmasaydık ölmüş olurduk." dedi.

Kızları sayesinde bu tedaviye yöneldiklerini anlatan Mhaka, bitkiyi kaynatarak suyunu içtiklerini ve sonrasında iyileşmeye başladıklarını iddia etti.

33 yaşındaki Zimbabveli gazeteci Constance Makoni de bitkiyi kullanarak annesini iyileştirdiğini öne sürdü.

Makoni, günde bir ya da iki kez Zumbani çayını Kovid-19 olan anne ve babasına verdiğini ve böylece ikisinin de iyileştiğini aktardı.

Solunuma iyi geliyor

Doktorlar ve bitki uzmanları ise Zimbabve başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde yetişen ve çalıya benzeyen Zumbani bitkisinin Kovid-19 hastalarını iyileştirdiğine dair bir kanıtın olmadığını ancak bu bitkinin solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği bilgisini paylaştı.

Zimbabveli doktor Henry Madzorera, AA muhabirine, "Zumbani bitkisine bir şans verilebilir, sadece Batı tıbbına güvenmemeliyiz, denenebilecek birçok bitki var." dedi.

Büyük ilaç firmalarının Afrika'daki bitkisel ilaçlarla ilgilenmediğine dikkati çeken Madzorera, "Zumbaniyi uzun süredir kullanıyoruz. Eğer birileri faydalı olduğunu düşünüyorsa kabul edebiliriz." şeklinde konuştu.

Bitki uzmanı Sarudzai Javaza ise bu bitkinin Kovid-19 tedavisinde destekleyici olarak kullanılabileceğini belirtti.

Aktarlar ise Kovid-19'a iyi geldiğini öne sürerek Zumbani bitkisini satmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Cem Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Tbmm Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zimbabve'de halk Kovid-19'a karşı "Zumbani" bitkisine umut bağladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 14:40:34. #1.16#
title