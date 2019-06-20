Zimbabve'de gergedan avlarken keçiye çarpan iki avcı hayatını kaybetti

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yasak olmasına karşın gergedan avına çıkan iki kişi, devriye ekibine yakalanmamak için kaçarken bir keçiye çarptı. Kazada iki avcı da yaşamını yitirdi.

Ülkenin güney sınırı üzerindeki Beitbridge şehrinde bulunan Bubye Vadisi'nde gelen dört gergedan avcısı kaçak şekilde avlanırken devriye gezen ekiplere yakalandı. Avlanmanın yasak olduğu bölgede uzun süren kovalamaca sonrası araçlarında bulunan dört avcı aşırı hız sebebiyle bir keçiye çarparak kaza yaptı. Euronews.com'da Görüntüle