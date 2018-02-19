Zimbabve'de Eski Başbakan Tsvangirai İçin Anma Töreni

Zimbabve'de vefat eden muhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Morgan Tsvangirai için anma töreni düzenlendi.

Başkent Harare'nin Freedom Meydanı'nda düzenlenen törene, Tsvangirai'nin ailesi, yakınları, hükümet temsilcileri, muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi (MDC) üyeleri ve binlerce kişi katıldı.

Tsvangirai'nin en yakın arkadaşı Zambiyalı Fackson Shamenda, törende yaptığı konuşmada, "Buraya baş sağlığı dilemeye gelmedim, aksine Morgan Tsvangirai'nin hayatını kutlamaya geldim. Çünkü Tsvangirai, bu hükümet tarafından dövüldü ve kötü muamele gördü." ifadelerini kullandı.

Tsvangirai'nin bir diğer arkadaşı Namibya muhalefet lideri McHenry Venaani ise "Bugün, Afrika'nın seçim reformlarına ihtiyacı olduğunu ortaya çıkaran adamı anıyoruz." diye konuştu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Tsvangirai, 14 Şubat'ta Güney Afrika'da bir hastanede yaşamını yitirmişti.

Tsvangirai, yarın memleketi Buhera'da defnedilecek.

Muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketi'nin (MDC) kurucusu ve lideri olan Morgan Tsvangirai, 2009-2013 yıllarında başbakanlık yapmıştı.