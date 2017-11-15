Zimbabve'de darbe: Mugabe'nin durumu netlik kazanmadı



Hilal Sarı / İstanbul, 15 Kasım (DHA) ? Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin, yardımcısı Emmerson Mnangagwa'ya görevden el çektirmesi üzerine, ordu yönetime el koyarken, Mugabe'nin durumu netlik kazanmadı.



Zimbabve ordusundan bir general, ele geçirdikleri devlete ait bir televizyon kanalından yaptığı açıklamada, bir darbe yapmadıklarını, Mugabe'nin çevresindeki suç şebekesini çökertmek için operasyon yaptıklarını söyledi.



Başkent Harare'de gece boyunca silah sesleri ve patlamalar duyulurken, bankaların ve ATM'lerin önlerinde ise uzun kuyruklar oluştu. Ülkedeki iktidar partisi ZANU PF Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda 'Zimbabwe'de darbe olmadı, sadece yolsuzluk ve ahlaksızlığa bulaşmış insanların tutuklandığı kansız bir geçiş oluyor. Dün gece duyulan silah sesleri tutuklamaya direnenlerin silahlarından geldi, fakat şimdi göz altındalar' dedi. ZANU PF'den yapılan açıklamalarda ülkenin başkenti Harare'de kontrolü ordunun ele geçirdiğine dair haberlerin ardından bu eylemlerinin askeri bir darbe olmadığını ve Devlet Başkanı Mugabe'nin güvende olduğunu aktaran ordu yetkilileri Mugabe'nin tam olarak nerede olduğuyla ilgili bir bilgi vermedi. Ülkenin büyük medeya kuruluşlarından Alpha Media Holdings'in yönetim kurulu başkanı Trevor Ncube Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Merkezi İstihbarat Teşkilatı Genel Direktörü Albert Ngulube'nin ve Zanu PF Ulusal Gençlik Ligi Başkanı Kudzai Chipanga'nın tutuklandığını yazdı. Chipanga Eylül 2016'da Mugabe tarafından ülkenin Gençlik İlişkileri Ulusal Sekreterliği'ne getirilmişti. 93 yaşındaki Robert Mugabe ülkenin İngiltere'den bağımsız olduğu 1980'den bu yana devlet liderliği koltuğunda.



ABD'nin Zimbabve Büyükelçiliği tüm elçilik personeli dahil ülkedeki Amerikan vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları çağrısı yapmıştı. ABD Büyükleçiği'nin açıklamasında ise Zimbabve'de süregelen siyasi belirsizlik nedeniyle elçiliğin kapalı kalacağı da duyurulmuştu. İngiltere de ülkedeki vatandaşlarına kalabalık yerlere gitmeme ve evlerden çıkmama tavsiyesi verdi. (Fotoğraflı)