Zimbabve'de Bakan Yardımcısı, Kovid-19'a yakalandı
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Zimbabve'de Bakan Yardımcısı, Kovid-19'a yakalandı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Zimbabve'de Bakan Yardımcısı, Kovid-19'a yakalandı
07.08.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:51

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bakan Yardımcısı Machakaire, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, dün kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kendini karantinaya aldığını aktaran Machakaire, "Umarım bu zor zamanlarda iyi ve sağlıklısınız. Maalesef ülkemizde son zamanlardaki olaylar hiç iyi değil. Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan ölüm sayısı endişe verici." ifadelerini kullandı.

Zimbabve'de şimdiye kadar 4 bin 395 Kovid-19 vakası görüldü, 56 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Manşet

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