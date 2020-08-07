Zimbabve'de Bakan Yardımcısı, Kovid-19'a yakalandı Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Bakan Yardımcısı Machakaire, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, dün kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kendini karantinaya aldığını aktaran Machakaire, "Umarım bu zor zamanlarda iyi ve sağlıklısınız. Maalesef ülkemizde son zamanlardaki olaylar hiç iyi değil. Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan ölüm sayısı endişe verici." ifadelerini kullandı.

Zimbabve'de şimdiye kadar 4 bin 395 Kovid-19 vakası görüldü, 56 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA