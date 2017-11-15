Tankların Başkente Çıktığı Zimbabve'de Ordu Darbeye İsim Buldu: Kansız Düzeltme!

Afrika ülkesi Zimbabve'de bu sabah askerler hükümet binası, meclis ve yüksek mahkemeye giden yolları kesti. AP'nin servis ettiği son fotoğraflarda, silahlı askerlerin yollarda sivillerin üstünü aradığı görülüyor.

DEVLET BAŞKANI VE EŞİ GÖZALTINDA

Zimbabve'de dünkü askeri müdahalenin ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu.

ATM ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTU

Ülkedeki çalkantının zirveye çıkması üzerine halk banka şubelerine koşup para çekmeye başladı. Banka şubeleri ve ATM'ler önünde kuyruklar var.



ORDU: AMAÇ ZİMBABVE CUMHURBAŞKANINI İKTİDARDAN İNDİRMEK DEĞİL

Zimbabve'nin başkenti Harare ve çevresinde ordunun darbe gerçekleştirdiği iddiaları ise yalanlandı. Ordu Komutanı Constantino Chiwenga, devlet televizyonunda yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı. Ordunun ele geçirdiği devlet televizyonu ZBC'de bir general tarafından okunan bildiride, Zimbabve ordusunun askeri darbe yapmadığı belirtildi. Bildiride amacın Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'yi iktidardan indirmek değil, çevresinde bulunan suç şebekelerini çökertmek olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Mugabe ve ailesinin ise güvende olduğu belirtildi.

"KANSIZ CEZALANDIRMA"

Öte yandan görevden alınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye geri döndüğünü ve gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışacağını ifade etti.Zimbabve Gaziler Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa, askeri müdahaleyi "kansız bir cezalandırma" olarak değerlendirdi. Mutsvangwa, Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın, "iktidarın çirkin şekilde suistimal edilmesini kansız bir şekilde cezalandırdığını" belirtti.



(Televizyonda bildiriyi okuyan general)

MALİYE BAKANI GÖZALTINDA

Açıklamanın ardından ülkenin Maliye Bakanı Ignatius Chombo gözaltına alındı.

Ülkedeki muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi, ordu müdahalesinin ardından bir an önce barışçıl bir şekilde demokrasiye dönülmesi için çağrı yaptı.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILDI

Zimbabve Büyükelçiliği'ni kapatan ABD, ülkedeki tüm vatandaşlarından evlerinden çıkmamalarını istedi.

Geçen hafta başlayan gerilimde Cumhurbaşkanı Mugabe'nin hamlesi karşısında Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Askeri baskıya boyun eğmeyeceğini duyuran iktidar partisi Zanu-PF, Genelkurmay Başkanı Chiwenga'yı 'vatana ihanet'le suçluyor.

GÜNEY AFRİKA KALKINMA TOPLULUĞU ENDİŞELİ

Öte yandan Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) adına konuşan Sn Zuma, Zimbabwe'deki durum hakkında endişelerini dile getirdi.

Tarafları sakin olmaya davet eden Zuma, Zimbabwe'deki gelişmelerin hem SADC hem de Afrika Birliği kurallarıyla çelişen, anayasaya aykırı hükümet değişikliklerine yol açmayacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

SADC'nin durumu yakından takip edeceğini ve Zimbabwe'deki siyasi çıkmazı çözmeye yardımcı olmak için hazır olduğunu da ekledi.



BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?

Ülkenin 93 yaşındaki lideri Mugabe, kendi yerine geçmesi muhtemel isimlerle ilgili tartışmalar nedeniyle geçen hafta içerisinde yardımcısı Emmerson Mnangagwa'yı görevden almıştı.

Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'nın Salı günü ordunun Mugabe'nin Partisi Zanu-PF'deki tasfiyeleri sona erdirmek üzere harekete geçmeye hazır olduğu yönündeki açıklaması, tansiyonu daha da yükseltmişti.

Chiwenga, Zanu PF'deki tasfiyelerin "net bir şekilde bağımsızlık mücadelesine katılanları hedef aldığını" söylemişti. Görevden alınan Mnangagwa, 1970'lerde ülkenin bağımsızlık mücadelesinde yer alan isimler arasında bulunuyor. Chiwenga'nın basın toplantısına 90 üst düzey ordu yetkilisi katılmıştı.

GENELKURMAY BAŞKANI "VATANA İHANETLE" SUÇLANMIŞTI

Bu açıklamayı 'darbe tehdidi' olarak yorumlayan iktidardaki Zanu-PF ise Genelkurmay Başkanı'nı 'vatana ihanet'le suçlamıştı.

Zanu PF'nin gençlik kolu başkanı Kudzai Chipanga ise genelkurmay başkanının ordunun tamamının desteğine sahip olmadığını söylemişti.

Tırmanan gerilimle birlikte Zimbabve'nin başkenti Harare sokaklarında giderek artan sayıda zırhlı araç görüldüğü ve askerlerin stratejik noktalara yerleştirildiği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.