Zimbabve'de ana muhalefet lideri Chamisa, partisinin ismini değiştirdi - Haberler
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Zimbabve'de ana muhalefet lideri Chamisa, partisinin ismini değiştirdi

Zimbabve'de ana muhalefet lideri Chamisa, partisinin ismini değiştirdi
AA / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Zimbabve'da ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi (MDC) lideri Nelson Chamisa partisinin ismini değiştirdi.

Zimbabve'da ana muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi (MDC) lideri Nelson Chamisa partisinin ismini değiştirdi.

Chamisa, yaptığı açıklamada, partisinin hikayelerle dolu ancak "tartışmalı" ismini "Değişim için Yurttaşların Koalisyonu" (CCC) olarak değiştirdiğini duyurdu.

1999 yılında kurulan MDC yıllar içerisinde ülke tarihinin en güçlü ana muhalefet partisi haline gelmişti.

Bununla birlikte son yıllarda parti içinde MDC'nin ismi, amblemi ve renkleri üzerinde hak iddia eden çeşitli hizipler ortaya çıkmıştı.

2018'deki başkanlık seçimlerinde rakibi Zimbabve'nin mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'ya karşı çok az bir farkla kaybeden Chamisa, isim değişikliği kararını, bu hizipler arasındaki hukuk mücadelesinin seçmenlerde kafa karışıklığı yaratmasından ötürü aldıklarını kaydetti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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