Zimbabve'de altın madeninde göçük: 2 ölü
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Zimbabve'de altın madeninde göçük: 2 ölü

Zimbabve'de bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise göçük altında kaldı.

06.02.2020 21:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:43
Zimbabve'de altın madeninde göçük: 2 ölü

Zimbabve'de bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise göçük altında kaldı.


Zimbabve'de Kwekwe bir altın madeninde göçük meydana geldi. En az 20 madenci göçük altında kalırken, madenden 2 cansız beden çıkarıldığını açıkladı. Polis sözcüsü Paul Nyathi açıklamasında, madencilerin Kwekwe şehri yakınlarındaki altın madenine gece vardiyasına girdiklerini ve çarşamba gününden beri göçük altında olduklarını belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yaşanan kazanın perşembe sabahı işçilerin yokluğu fark edilince ortaya çıktığı ifade edildi.


Zimbabve'de geçtiğimiz yıl bir madende yaşanan göçükte 22 kişi hayatını kaybetmişti. - HARARE

Kaynak: İHA
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