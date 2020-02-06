Zimbabve'de altın madeninde göçük
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Zimbabve'de altın madeninde göçük

Zimbabve'nin orta kesimindeki Kwekwe bölgesinde, bir altın madeninde meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi enkaz altında kaldı.

06.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:36
Zimbabve'de altın madeninde göçük

Zimbabve'nin orta kesimindeki Kwekwe bölgesinde, bir altın madeninde meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi enkaz altında kaldı.

Kwekwe Bölgesi Sivil Koruma Birimi Başkanı Fortune Mupungu, yaptığı açıklamada, bölgede yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde göçük yaşandığını belirtti.

Mupungu, arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, yaklaşık 20 kişinin ise enkaz altında kaldığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Mupungu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Zimbabve'de 2007'den bu yanan yasa dışı faaliyet gösteren madencilere karşı başlatılan "Chikorokoza Ngachipere" operasyonunda, 2 bin 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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