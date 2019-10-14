Zimbabve, Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek

14.10.2019 16:42

Zimbabve, Birleşmiş Milletlerin (BM) Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesine aykırı olarak Çin'e 33 fil yavrusu ihraç edecek.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin Hwang Ulusal Parkı'ndaki 33 fil yavrusu annelerinden koparılarak Çin'e gönderiliyor.

Adını vermek istemeyen Hwang Ulusal Parkı yetkilisi, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıldır kapalı alanda bekletilen fil yavrularını götürmek için Çin'den bir ekibin geldiğini belirtti.

BM'nin ağustosta Afrika'daki fillerinin korunması için kabul ettiği Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmeye rağmen Zimbabve, Çin'e fil yavruları göndermek konusunda geri adım atmadı.

Zimbabve'nin, 2012'den bu yana Çin'deki hayvanat bahçelerine 108 fil yavrusu ihraç ettiği biliniyor. Son olarak 2016'da 30 fil yavrusunun Çin'e gönderilmesi ülkede büyük tepki toplamıştı.

Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve, hayvanat bahçelerine en çok vahşi fil ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

Annelerinden zorla koparılan fil yavrularından bazılarının geçirdikleri travma sebebiyle telef olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA