Zimbabve cezaevlerinde 101 kişi Kovid-19'a yakalandı Güney Afrika ülkelerinde Zimbabve'nin Bulawayo eyaletindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 101 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Güney Afrika ülkelerinde Zimbabve'nin Bulawayo eyaletindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 101 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bulawayo eyaletinde cezaevlerindeki 25 hapishane görevlisi ve 76 mahkum Kovid-19'a yakalandı.

Bulawayo Eyaleti İşleri Bakanı Judith Ncube, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduğunu, Zimbabve cezaevleri ve ıslah hizmetlerine haber verdiğini söyledi.

Ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce 2 bin 528 mahkuma af çıkarılmıştı.

Zimbabve Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 2 bin 34 Kovid-19 vakası görüldüğünü, 26 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA