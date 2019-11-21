Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka Erdoğan'a güven mektubu sundu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mutiwazuka, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Alfred Mutiwazuka'nın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Recep Tayyip Erdoğan, takdim sırasında Mutiwazuka'nın 3 yaşındaki kızı Tayana Esther Mutiwazuka'yı kucağına alarak sevdi. Küçük kız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı.