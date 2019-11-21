Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

21.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:59
Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

, Zimbabve'nin Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mutiwazuka, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mutiwazuka'nın ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, takdim sırasında Mutiwazuka'nın 3 yaşındaki kızı Tayana Esther Mutiwazuka'yı kucağına alarak sevdi. Tayana Esther de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Zimbabve Büyükelçisi Mutiwazuka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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