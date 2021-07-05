Zimbabve 3 milyon doz Kovid-19 aşısını depolama yetersizliği nedeniyle geri çevirdi

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Zimbabve 3 milyon doz Kovid-19 aşısını depolama yetersizliği nedeniyle geri çevirdi

Zimbabve 3 milyon doz Kovid-19 aşısını depolama yetersizliği nedeniyle geri çevirdi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika ülkesi Zimbabve, Afrika Birliği (AfB) tarafından sağlanan 3 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısını, depolama tesislerinde yer olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve, Afrika Birliği (AfB) tarafından sağlanan 3 milyon doz Johnson & Johnson Kovid-19 aşısını, depolama tesislerinde yer olmadığı gerekçesiyle geri çevirdi.

Maliye Bakanlığı tarafından Afrika İhracat-İthalat Bankasına gönderilen mektupta, depolamadaki yetersizliklerden dolayı AfB tarafından ağustos ayında Zimbabve'ye gönderilmesi planlanan 3 milyon doz aşının teslim alınamayacağı belirtildi.

Mektupta, Zimbabve hükümetinin aşının yan etkileri konusunda da çekincelere sahip olduğu kaydedildi.

Zimbabve, halihazırda Çin'in Sinovac aşısı ve Rusya'nın Sputnik V aşılarını kullanıyor.

Çevre ülkelerden gelen turistler de Zimbabve'de 70 dolar karşılığında Kovid-19 aşısı olabiliyor.

Kovid-19'un Delta varyantına rastlanan ülkede artan vaka sayıları nedeniyle 29 Haziran'da salgın tedbirleri 4. seviyeye yükseltilmişti.

Bu kapsamda gıda ve ilaç üretimi ile dağıtımı dışında şehirler arası seyahatler yasaklanmıştı.

Zimbabve'de salgının başından beri 53 bin 665 vaka tespit edildi, 1860 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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