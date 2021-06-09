Zimbabve 25 bin doz "Sputnik V" Kovid-19 aşısını teslim aldı
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Zimbabve 25 bin doz "Sputnik V" Kovid-19 aşısını teslim aldı

Zimbabve 25 bin doz 'Sputnik V' Kovid-19 aşısını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika ülkesi Zimbabve, 25 bin doz "Sputnik V" aşısını teslim aldı.

Afrika ülkesi Zimbabve, 25 bin doz "Sputnik V" aşısını teslim aldı.

Yerel basındaki habere göre, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, başkent Harare'deki Robert Gabrial Mugabe Havalimanına ulaştığı açıklandı.

Aşıları, Sağlık ve Çocuk Bakan Yardımcısı Dr. John Mangwiro başkanlığındaki bir heyet teslim aldı.

Zimbabve'de 39 bin 321 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 1617 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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