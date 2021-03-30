Zimbabve, 1 milyon doz Sinovac aşısını teslim aldı
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Zimbabve, 1 milyon doz Sinovac aşısını teslim aldı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Zimbabve, 1 milyon doz Sinovac aşısını teslim aldı

Zimbabve, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinovac aşısının 1 milyon dozunu teslim aldı.

Zimbabve, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinovac aşısının 1 milyon dozunu teslim aldı.

The Herald gazetesinin haberine göre, Çin'de üretilen aşıların 1 milyon dozu bugün başkent Harare'deki Robert Gabriel Mugabe Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı John Mangwiro, şimdiye kadar 1 milyon 200 bin doz Sinovac, 400 bin doz Sinopharm ve 35 bin doz Covaxin aşısı teslim aldıklarını belirtti.

Mangwiro, ülkede aşılanan kişilerin sayısının 70 bine yaklaştığını, yeni aşılarla bu rakamı hızlıca artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 15 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 36 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 1500'den fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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