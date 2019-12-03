"Zilli top"un peşinde sosyalleşip, başarmanın gururunu yaşıyorlar

03.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:22

Görme engellilerin sosyalleşmesi amacıyla Niğde'de kurulan golbol takımı sayesinde sporcular, hem aktif yaşama dahil oluyor hem de içinde zil olan topla yapılan bu sporla öz güven kazanıyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Niğde İl Temsilcisi ve Altı Nokta Körler Derneği Niğde Şube Başkanı Atilla Taşpınar ile görme engelli Burak Çukadar, kendileri gibi olan arkadaşlarının sosyalleşmesi amacıyla golbol takımı kurmaya karar verdi.

Niğde Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 2018 yılı başlarında faaliyete geçen takım, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Konya'da düzenlenen yükselme müsabakalarında Türkiye şampiyonu olarak, Golbol 4. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Taşpınar: "Yaşam standartlarını daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz"

Takımın kurucularından Atilla Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların çaba ve emekleri sayesinde Golbol 4. Lig'de mücadele etme şansı yakaladıklarını söyledi.

Üst lige yükselmeyi amaçladıklarını belirten Taşpınar, "Altı Nokta Körler Derneği bünyesinde olsun ya da olmasın, Niğde olarak bu gençlerin sosyalleşmelerini, aynı zamanda motive olmalarını ve hayata tutunmalarını sağlamak amacıyla bu mücadeleyi başlattık. Bu kardeşlerimizi spora kazandırarak, yaşam standartlarını daha iyi hale getirmeyi hedefliyoruz. Müsabakalarda, 'Sadece biz yokuz, başka engelli arkadaşlarımız var ve hepsi mücadele içinde.' diye düşünüyorlar. Bu, gayretlerini daha fazla artırdı." diye konuştu.

Çukadar: "İlk başladığımızda bu oyunu bilen yoktu"

Golbol takımının kurucularından olan ve kaptanlığını üstlenen Burak Çukadar, Niğde'de görme engellilerin sosyalleşebilmesi, stres atıp kendilerini daha iyi ifade edebilmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

Golbolun savaş gazilerinin rehabilitasyonu için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da icat edildiğini aktaran Çukadar, "İlk başladığımızda bu oyunu bilen yoktu. Ben de çok hakim değildim. Araştırarak kendimizi geliştirdik. Antrenör bulduk. İki oyuncu yetiştirdik. Alttan gelen çocuklarımız var. Transfer yaptık ve takımı çok güçlendirdik. Yükselme müsabakalarında şampiyon olduk ve Golbol 4. Lig'e yükseldik. Her geçen gün gelişiyoruz, çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz. Daha da güçlü olacağız. Uzun vadede Niğde'yi Golbol 1. Lig'de temsil edip, milli takıma oyuncu göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki engellilerin birçok yönde kendilerini geliştirdiğine dikkati çeken Çukadar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Golbol sayesinde derneğe daha fazla gidilmeye, daha çok iletişim kurulmaya başlandı. İki ağabeyimiz bu spordan sonra baston kullanmaya başladı. Bu da bir gelişme çünkü sonradan gözünü kaybedince topluma uyum sağlamak biraz zor. Onlar bu vesileyle kendilerini geliştirdi. Hayatı daha verimli yaşamaya başladılar. Bir araya geldiğimiz için paylaşabiliyoruz. 'O yapıyorsa ben de yaparım' denilerek, 'Nasıl yapıyorsun?' diye sorularak gelişme kaydediliyor. Artık kendilerini daha iyi ifade edip, daha kaliteli yaşıyorlar. Tüm görme engellileri sportif faaliyetlere katılmaya davet ediyorum. Görme engelliler sıkıntı yaşayabilir ama kimseye mecbur veya muhtaç değiller. İnsanlar buna göre davranmalı. Muhtaç veya mecbur gibi değil, yönlendirmeci davranılmalı."

Kaynak: AA