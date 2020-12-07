"Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulundaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı