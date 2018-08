Zile, Unesco Dünya Mirasına Aday

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesi UNESCO Dünya Mirası'na aday gösterilmeyi hedefliyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2016 yılı turizmin geliştirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında desteklenen Amasya Caddesi Sokak Sağlıklaştırması Projesi ile ilgili son değerlendirmeler yapıldı. Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman'a proje ile ilgili bilgi veren Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel,"İlçemizde koruma amaçlı imar planı tamamlanmış olup kentsel sit alanında 11 mahalle ve 3 bin 600 tarihi konağımız mevcut bulunmaktadır. Sokak Sağlıklaştırma Projemiz ile toplamda 17 evimizin sağlıklaştırma projesi yüzde 90 oranında tamamlanmış durumdadır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 141 evimizin ve uzun çarşının restorasyon projesi ihale çalışması tamamlanmak üzeredir. Belediye olarak yaklaşık 7 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzereyiz. Mevlana'nın hayırlı ve bereketli dualarıyla bu eski tarihi şehrimiz alimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır. İlçemizde her yıl asırlık zile panayırı, güreş festivalleri, kiraz festivalleri yapılmaktadır. Ayrıca Zile Belediyesi olarak her zaman hümanist bir yaklaşımla Alevisi, Kürdü, Çerkezi, Sünnisi, ayrım yapmadan 'Yaradılanı hoş görürüz, Yaradandan ötürü' felsefesiyle, kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde, sevgi yumağı oluşturarak her türlü hizmeti halkımıza sunmaktayız" dedi.

Başkan Vidinel, ayrıca Vali Toraman'dan ilçenin daha ön plana çıkması açısından destek istedi. Vali Toraman ise, proje hazırlamanın bir gönül işi olduğunu, proje hazırlayıp sunmanın ve yürütmenin sevmeden, gönül vermeden yapılamayacağını belirterek,"Zile ilçesinin özellikle tarihi dokusunu ayağa kaldıran ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da birincilikle ödüllendirdiği bu proje için UNESCO Dünya Mirası'na aday göstermemiz gerekmektedir" diye konuştu. - TOKAT