Zile'deki Okullarda Sıfır Atık Eğitimi Verildi

Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm okullardaki öğrencilere eğitim verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Zile Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur tarafından, Dinçerler 75. Yıl Anadolu Lisesi'nde eğitim verildi.



Proje kapsamında Zile'de bulunan 29 okula, 550 sıfır atık kutusu dağıtıldı.

Polattimur, yaptığı açıklamada, proje kapsamında oluşan atıkların geri dönüştürülmesini ve kaynağında ayrı toplanmasını hedeflediklerini söyledi.

Polattimur, "Atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan ve yaşama entegre edilmesi gereken bu proje ile önce kamu kurumlarında, sitelerde sırasıyla bütün evlerde bu uygulamanın sürdürülebilmesi ve önemin anlaşılması için eğitimlere devam edeceğiz. Çocukların eğitime katılımı, bilgileri ve doğa sevgileri bu projenin önemini yansıtmıştır." dedi.