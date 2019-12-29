Zile'de sahte içki operasyonu
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Zile'de sahte içki operasyonu

TOKAT'ın Zile ilçesinde, A.A.'ya ait ev ve iş yerinde, 120 litre sahte içki ele geçirildi.

29.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:32
Zile'de sahte içki operasyonu

TOKAT'ın ilçesinde, A.A.'ya ait ev ve iş yerinde, 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Zile İlçe ekipleri, ilçe merkezinde A.A.'nın iş yerinde ve evinde hazırladığı sahte alkol ürünlerini yılbaşı öncesi sattığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, A.A.'nın iş yerine ve evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 120 litre sahte içki, rakı ve viski yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
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