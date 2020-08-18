Zile'de beton pompası devrildi: 3 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde, beton pompasının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
18.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:26
Tokat'ın Zile ilçesinde, beton pompasının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yakındaki inşaat sahasına giden Mahsun Taş (24) idaresindeki 60 AY 063 plakalı beton pompası, Zile - Çekerek kara yolunun Iğdır köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mazlum Taş ve Murat Sağdık Kılıçarslan yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA