Zile'de 'Aile Okulu' Projesi

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen 'Aile Okulu' projesine katılanlara belgeleri verildi.

Zile İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen Aile Okulu'na katılan 100 kursiyere belgeleri törenle verildi. Zile Saray Sinema Salonundaki program İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Belediye Başkanı Lütfi Vidinel,"Müftülüğümüzün Aile Okulu projesini çok önemsiyorum ve toplumun temel problemlerinin çözüme ulaşacağı bir yer olarak görüyorum. Kadınlara yönelik bu projenin erkeklere de yapılmasını bekliyorum. Ailedeki problemlerin giderilmesi için bu tür eğitimlerin artması gerekiyor." dedi.

İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan ise ailenin Türk toplumundaki yeri ve önemine değinerek,"Aile, milli ve dini bütünlüğümüz için çok önemli bir kurumdur. Aile bir toplumun temel taşıdır. En önemli eğitim toplumun temelinde olan ailede olan eğitimdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurslara katılan 100 kursiyere katılım belgesi verildi. - TOKAT