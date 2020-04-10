Zile'de adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemleri alındı Tokat'ın Zile ilçesinde, adliyede ve cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.

Tokat'ın Zile ilçesinde, adliyede ve cezaevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alındı.

Zile Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliyesinin ve M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun tüm birimlerine dezenfekte işlemi uygulandı.

Adliye ve ceza infaz kurumunun giriş bölümlerine el dezenfektanı yerleştirildi. Ayrıca girişlerde ateş ölçer ile herkesin ateşi ölçülüyor.

Tüm personele ise tek kullanımlık cerrahi maske ve eldiven dağıtıldı.

Özellik arz eden rahatsızlıkları bulunanların izin kullanmalarına da imkan tanındı.

Bu kapsamda sosyal izolasyonun sağlanması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla asgari düzeyde personel bulundurularak adalet hizmetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA