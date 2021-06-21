Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü'nden Büyük Başarı
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Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü'nden Büyük Başarı

Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü'nden Büyük Başarı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Dr. Ozan Balcı, 3. Lig Grup Müsabakalarında Play-Off etabını başarıyla tamamlayarak 2. lige yükselen Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü basketbol takımı sporcu ve antrenörleriyle Valilik önünde bir araya geldi.

Vali Dr. Ozan Balcı, 3. Lig Grup Müsabakalarında Play-Off etabını başarıyla tamamlayarak 2. lige yükselen Zile Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü basketbol takımı sporcu ve antrenörleriyle Valilik önünde bir araya geldi.

Yalova'da yapılan 3. lig grup müsabakalarını namağlup tamamlayarak Play-Off etabına katılan Zile Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor kulübü Play-Off müsabakalarını da 3. tamamlayarak 2. Lige yükseldi. Takımın sporcuları ile bir araya gelerek tebrik eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Hepinizi yürekten kutlarım, tebrik ediyorum. Başarılarınızdan dolayı gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilin. Her zaman en büyük destekçinizim. Hepinizi tek tek kutluyorum. Nice güzel başarılara imza atmanızı diliyorum. " dedi.

Yaklaşık 1. 5 yıl önce Zile Engelli Spor Kulübü'nün basketbol oynayabilmek için tekerlekli sandalye desteği istediklerini hatırlatan Vali Dr. Ozan Balcı, "Bizler de karınca kararınca onlara yardımcı olduk. Gördük ki ufak bir dokunuşla, nice güzel başarılar elde ediliyor. Bugün de ikinci lige yükselmiş olarak geldiler. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Engelli sporcularımıza spor alanında ve her alanda desteğimizin tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Her zaman onların yanlarındayız, yakınındayız. Engelli sporcularımızın başarılarını paylaşmaktan da büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kendilerini kutluyorum. " dedi.

Vali Dr. Ozan Balcı, kulüp sporcuları ve antrenörlerini ödüllendirerek, hatıra fotoğraf çekindi.

Programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı. 21 Haziran 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

Kaynak: Habermetre

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