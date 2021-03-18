Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü
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Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü

18.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:38
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü

Antalya'da bir genç hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı evin zilini kontrol amaçlı 2 kez çaldı.

Antalya'da bir genç hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı evin zilini kontrol amaçlı 2 kez çaldı. Güvenlik kamerasının yönünü de değiştiren genç, ev sahibinin dışarı çıkmasıyla yakayı ele verdi. Ev sahibinden sopayla dayak yiyen genç ise polise 'kuş uçurmaya geldim' savunmasını yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, bir hafta önce öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Başında kapişon, yüzünde maske ve elinde eldiven olan bir genç, evin kapısının ziline bir kez bastı. Geri dönen genç evden birinin çıkmasını bekledi. Bir kez daha zile basan genç, kapıyı açan olmayınca bu kez fark ettiği güvenlik kamerasının yönünü tahta çubukla değiştirdi. Genç, kapının önünden geri döndüğü esnada, içeriden çıkan ev sahibi şüphelinin yakasına yapıştı. Bir süre genci tartaklayan ev sahibi, elindeki küçük sopayı da yer yer vurmayı ihmal etmedi. Şüpheli ve ev sahibi ayakta boğuşmaya devam etti. Ev sahibi, koltuğa oturttuğu şüpheli gençle, burada da boğaz boğaza tartışmaya devam etti. Ortadaki sopa bir şüpheli gence bir ev sahibine geçti.

Ev sahibinin haber vermesiyle eve gelen polise şüpheli genç, " Kuş uçurmaya geldim " savunması yaptı. Tüm bu yaşananlar evin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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