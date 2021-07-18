Zilan Ertem'ten Avrupa Judo Turnuvasında Bronz Madalya
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Zilan Ertem'ten Avrupa Judo Turnuvasında Bronz Madalya

Zilan Ertem'ten Avrupa Judo Turnuvasında Bronz Madalya
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Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Zilan Ertem, Milli takım kadrosunda mücadele ettiği Avrupa Ümitler Judo Turnuvası'nın ilk gününde 40 kiloda bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu judocu Zilan Ertem, Milli takım kadrosunda mücadele ettiği Avrupa Ümitler Judo Turnuvası'nın ilk gününde 40 kiloda bronz madalya kazandı. Organizasyonun ilk gününde Milli Takımımız 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile başarılı bir performans sergiledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Zilan Ertem, Avrupa Ümitler Judo Turnuvasında, Manisalıların gururu oldu. 40 kiloda mücadele eden Zilan Ertem, bronz madalya mücadelesini kazanarak turnuva üçüncüsü oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün tatamiye çıkan judocularımızdan erkekler 60 kiloda İbrahim Demirel altın, kadınlar 44 kiloda Nurten Doğrusoy gümüş, 40 kiloda Zilan Ertem ve 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya bronz madalya ile kürsüde yer aldılar. 29 ülkeden, 200 kadın ve 203 erkek judocunun katıldığı organizasyonda İbrahim Demirel finalde Macar rakibi Aron Gabor'u ipponla yenerek altın madalyayı kazandı. Kadınlarda Doğrusoy finalde İsveçli Tara Babulfath'a yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Zilan Ertem ve Zeynep Betül Sarıkaya bronz madalya mücadelelerini kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktılar. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı sporcumuz Zilan Ertem, ülkemizin turnuvadaki madalya sayısına önemli bir katkıda bulunmuş oldu.

Kaynak: Habermetre

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