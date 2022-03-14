Zilan Ertem'den altın madalya

MANİSA (İHA) - Hırvatistan'da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda Manisalı milli sporcu Zilan Ertem 40 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te yapıldı. Müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden Manisalı sporcu Zilan Ertem, 40 kiloda altın madalyanın sahibi olarak Manisa'nın ve Türkiye'nin gururu oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Zilan Ertem'i tebrik ederek başarısının devamını diledi. Zilan'ın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını belirten Öztürk, "Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabartan Zilan Ertem'i ve başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Manisa olarak milli takımımıza en fazla sporcu veren illerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Zilan gibi yetenekli sporcuları Türk judosuna kazandırmaya devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor