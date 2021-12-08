Zikriye ERGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Zikriye ERGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Zikriye ERGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Zikriye ERGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

KOCAELİ (Habermetre) - Zikriye ERGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Dörtkonak köyü sakinlerinden Merhum Kemal ERGİN'in eşi Nizam, İlhami, Deniz, Doğan ERGİN ve Saliha DEMİR'in anneleri Zikriye ERGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Kocaeli'de toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. İlhami ERGİN: 0530 766 55 29

08 Aralık 2021, Çarşamba

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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