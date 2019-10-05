Zikar'daki gösterilerde 21 kişi öldü

Zikar'daki gösterilerde 21 kişi öldü

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 21 kişi hayatını kaybetti.

05.10.2019 21:26
Zikar'daki gösterilerde 21 kişi öldü

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 21 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, yönetim karşıtı gösterilerin başladığı salı gününden bu yana 21 kişi öldü, 377 kişi yaralandı.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: AA
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