Zikar'daki gösterilerde 21 kişi öldü

05.10.2019 21:26

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde hükümet karşıtı gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 21 kişi hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, yönetim karşıtı gösterilerin başladığı salı gününden bu yana 21 kişi öldü, 377 kişi yaralandı.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Kaynak: AA