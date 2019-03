Zihni Şahin: "Atakum, Turizmin Merkezi Olacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Samsun'un kalbi olan Atakum'un turizmin de kalbi olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Şahin, son derece önem verdiği 'Mahalle Buluşmaları'nda halkla bir araya geliyor, projelerini anlatıyor, destek istiyor. Son olarak, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Büyükkolpınar, Kulacadağ ve Sarıışık Mahallelerinde vatandaşla buluşan Zihni Şahin, "Tevazu, samimiyet, gayret ile. İlk günkü aşk ile. Vatandaşımızla bir olmaya, birlikte olmaya, onları dinlemeye devam ediyoruz. Atakum mavi ve yeşilin şehridir. Kentin bu özelliklerini daha da geliştireceğiz. Daima temiz, sakin ve huzurlu kalacak bir Atakum oluşturacağız. Proje, hizmet ve yatırımlarımızla Atakum daha mutlu, daha huzurlu, daha rahat, daha düzenli, daha gelişmiş ve daha ileriye gitmiş bir şehir olacak. Bunun için varız. Bu projeleri hayata geçirmek için yola çıktık ve var gücümüzle gece-gündüz demeden çalışacağız. Üniversite ile işbirliği halinde imar planlama çalışmaları yapılacak, mevcut imar planlarına göre nasıl bir yapılaşma olacağı hazırlanacak. Bu konudaki suistimallerin önüne geçilecektir. Binaların cepheleri belediye tarafından öngörülen mimari anlayışla hazırlanacaktır. Çevreye duyarlı ve betonlaşmadan uzak bir şehirleşme içerisinde olacağız" dedi.

"100'üncü yıla hazırlanıyoruz"

Başkan Şahin şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin destanı, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu topraklarda başladı. Biz Cumhuriyeti kuran iradenin şehriyiz. Cumhuriyetle beraber büyüdük. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini yaşadığımız Atakum'da, Milli Mücadelemizin başlangıcının 100'üncü yılı olan 19 Mayıs 2019'u coşkuyla kutlayacağız. Atakum'u Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'e hazırlayacağız. Atakum'u turizm, gençlik, kültür ve sanat, çevre, eğitim alanlarında gelişmiş, akıllı şehir ve ulaşım, teknoloji, sosyal gelişim gibi alanlarda uluslararası standartlarda bir şehir yapacağız."

Turizme ayrı bir önem vereceklerini söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Turizm alanında önemli projelerimizle çekim merkezi olacağız. Atakum Samsunun kalbidir, turizmin de kalbi olacak" dedi. Başkan Şahin, bu alandaki önemli projelerini ise şu şekilde sıraladı: "-Dev Akvaryum: Atakum kültür, sanat ve turizm merkezi olma yönünde yoluna devam edecek. Başka şehirlerden vatandaşlarımızın, yurt dışından turistlerin Atakum'a daha fazla gelmesi, böylece ilçeye daha çok katma değer üretmesi adına 'Akvaryum' projesini hayata geçireceğiz.

-Atakum Feneri: Atakum'u madem turizm merkezi yapacağız bu ilçenin simgeleri olmalı. Böyle bir sembolü ilçemize kazandırmak istiyoruz. Fenerde Türkiye'nin 7 bölgesini temsil eden 7 tane parça var. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını da simgelemiş oluyoruz. Burası herkesin ziyaret etmeye gelip fotoğraf çektirdiği bir anıt olacak.

-Kültür Sanat Merkezi: Kültür ve Sanat Merkezi ile Türk kültür sanatına ve evrensel sanata hizmet edeceğiz. Bizim değerlerimizi yaşatacak, geliştirecek ve her türlü kursun verilebileceği Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerimize ve halkımıza yönelik faaliyetler yapılacaktır.

-Sahil Etkinlikleri: Adnan Menderes sahili boyunca yılın her ayı etkinlikler düzenlenecek. Bu aktiviteler, Atakum'un adını duyurmakla kalmayacak siz esnafımıza ekonomik canlılık da yaşatacak. Yıl boyunca sahildeki büyük turizm potansiyelini sürekli canlı tutacağız."

Turizm yatırımlarına destek

Başkan Şahin ayrıca, turizm ile Atakum ekonomisine çok büyük canlılık geleceğine de dikkati çekerek, "Atakum'da hem iş arayanların iş bulmasını sağlamak, hem de Atakum'daki işletmelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına erişimini kolaylaştırmak adına yazılım tabanlı, 'Yerinde İstihdam İçin Eşleştirme Merkezi' kuracağız. Atakum'un ekonomisinin güçlenmesi adına denizi ve yeşili muhafaza eden bir anlayışla 5 yıldızlı otellerin yapımının belediyece destekleyeceğiz. İmar planlarında turizm yatırım bölgelerinin belirleyeceğiz ve Atakum'da turizmin önünü açacağız. Atakumumuz, Allah'ın her türlü güzelliği verdiği bir yer. Denizinin mavisiyle, sırtını yaslamış olduğu Kocadağ Yaylası'nın yeşiliyle bir yerleşim alanı Atakum. Her geçen gün de gelişmektedir. Yapacağımız yeni sosyal tesisler arasında Kocadağ'da önemli tesisler olacaktır. Tüm sosyal tesislerimizi belediye işletecektir. Bu tesisler ile yeni iş alanları açılacaktır. Buralarda Atakumlular çalışacaktır. Tüm alış verişlerini Atakumlu esnaflarımızdan yapacağız" şeklinde konuştu.

"Atakum'da birlikte yönetim ve şeffaflık"

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Samsun Almanyalılar ve Yabancı İş Adamları Derneği(SAYİDER) yönetimi ile bir araya geldi. Başkan Şahin, kendisine büyük ilgi gösteren ve destek sözü veren SAYİDER'li iş insanlarına projelerini anlattı. Ortaya koydukları hedeflerle Atakum'u her yönden 'bölgenin çekim merkezi' yapacaklarını söyleyen Zihni Şahin, "Hedeflerimizi birlikte yönetim, şeffaflık ve ortak akıl ile başaracağız. Atakum için, sevgiyle birlikte yürüyeceğiz. Bunun için mahalle toplantılarımızı sadece şimdiki dönemde değil önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sık sık yaptığımızı göreceksiniz. Sizlerle daima temas halinde olacağız. Kadınlar, gençler, yaşlılar, öğrenciler, eğitim ve sağlık camiası, emekliler, engelli kardeşlerimiz, sporcular, esnaflar, girişimciler, çalışanlar, tarımla uğraşan üreticilerimiz kısacası toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren bir vizyon ile projelerimizi hazırladık. Bu projelerimizle Atakumumuzu her alanda daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Gittiğimiz her yerde projelerimizi bölüm bölüm halkımızla paylaşıyoruz. İnsanlarımızın büyük ilgi ve beğenisine bizleri çok mutlu ediyor ve bize güç veriyor. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Eğitim ve Teknoloji Kampüsü projesi ile ile rehber öğretmenlere her türlü imkanı sunarak çocukların hayal gücünü geliştirmenin yanı sıra bilim ve teknolojideki gelişmeleri de takip etmelerini sağlayacağız. Ayrıca 7/24 Uyumayan Dijital Kütüphane ile başta gençler olmak üzere her kesimden sanat ve kitap meraklılarına hizmet verilecek. Atakum'a Öğretmenevi ve Polisevi inşa edilmesi yönündeki yoğun talepleri dikkate alarak bu 2 önemli yatırımı projelerimize dahil ettik. Her 2 yatırım da büyük ilgi gördü. Ayrıca 'Akıllı Şehir Projesi' ile Atakum'un bütün bilgilerini bir merkezde toplayacağız. Toplanan bu bilgiler yaşanan gelişmelere göre sürekli güncellenecek. Sosyal Destek Projesi kapsamında 'Atakart'ı uygulamaya koyacağız. Bu kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gücendirilmeden evlerinin acil ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacak. Engelli vatandaşlarımızın Atakum'un cadde ve sokaklarında rahat hareket edebilmeleri için kaldırımların yanı sıra, bina girişleri ve yol tasarımlarını da 'Engelsiz Atakum Projesi' kapsamında yeniden ele alacağız. Ayrıca, 'Sosyal Belediyecilik' anlayışımız kapsamında, hanesinde engelli bireyi bulunan ailelerimizin düğün, nişan, sünnet, cenaze, mevlit ve pazar alışverişleri gibi zaruri durumlarda engelli bireylerini rahatlıkla bırakabilecekleri ve içinde uzman görevlileri bulunan Engelli Hizmet Merkezini kuracağız" dedi.

Başkan Şahin, konuşmasının son bölümünde ise tarımsal ve ekolojik proje ve yatırımlara dikkat çekti. Zihni Şahin, şunları söyledi:

"Üreticimizin ürünü elinde kalmayacak. Alım garantili sözleşmeli ürün modeli uygulamamız ile üreticimizin ürününü alacağız. Organik tarımı destekleyeceğiz ve otoparklı semt pazarları kuracağız. Tarım ve hayvancılığı teşvik edip destekleyeceğiz. Modern bir Canlı Hayvan Pazarı kuracağız. Üreticilerimizin süt, yoğurt tereyağı gibi ürünlerinin endüstriyel ürün haline getirilmesini destekleyeceğiz. Üreticimiz bu projelerimizle daha çok üretecek ve daha çok kazanacaktır. 2014 yılında mahalle olan tüm köylerimizin yol ve ulaşım eksikliklerini tamamlayacağız." - SAMSUN

Kaynak: İHA