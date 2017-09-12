Zihinsel ve Fiziksel Engelli Ali Boy, Tekerlekli Sandalye Ve Yardım Bekliyor

Oldukça hareketli olan ve evlerinin dışına çıkmak için can atan Ali Boy, maddi imkânsızlıklar dolayısıyla evin dışına sıklıkla çıkamıyor.

Oğlu Ali Boy 'un durumuna çok üzülen baba Boy "Annesi çocuğa hamile iken yıllar önce Kırıkhan'da bir deprem oldu. Depremde çok korkan eşim nedeniyle, ana rahmindeki çocukta bu korkudan ciddi bir şekilde etkilenmiş. Sonrasında çocuk hem fiziksel hem de zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Oğlum 20 yaşında ama sanırım zekâ yaşı 8-10 yaşlarındaki bir çocuğun zekâsı. Bugüne kadar oğluma tam bir teşhis konmuş değil. Ben öncellikle oğluma akülü değil de bizlerin kullanacağı gelişmiş ve rahat kullanılabilir bir tekerlekli sandalye istiyorum. Ayrıca oğlumun Nörolojik ve fiziksel muayeneden geçirilerek hastalığının tam adının konmasını, bunun bizlere Heyet Raporu olarak sunulmasını talep ediyorum. Doktorların uygun görmesi halinde yaşam boyu verilecek ilaçların, raporlu ilaç haline getirilmesini istiyorum. Oğlumu daha önce Ankara'ya muayeneye götürüp getirdim ama maddi imansızlıklar nedeniyle tam bir sonuç alamadım. Ben, 'Kırıkhan'da, Barbaros Mahallesi, Şükran Sokak No:50'de ikamet ediyorum. Ailecek yeşil kartlıyız. Devletten sadece 850 TL kadar engelli hastaya bakma parası ya da maaşı alıyoruz. Bu para yeterli olmuyor. Dört erkek evladım var. İkisi evli. Düğünlerde davul çalarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Hali hazırda maddi sıkıntılarımız devam ediyor. Oğlum Ali, zaman zaman havale de geçiriyor. Kimi zaman çok sinirleniyor ve evin dışına çıkmak istiyor. Sürekli evin içinde kalmak onu sıkıyor. Ailemizden birinin kullanacağı gelişmiş bir tekerlekli sandalye ile onu evin önüne çıkartılabilir, civarda kendisini gezdirebiliriz. Ayrıca Ali'nin giysilere, bakım malzemelerine ve bazı gıda maddelerine ihtiyacı var. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hatay Milletvekilimiz Mehmet Öntürk ve diğer Hatay vekillerinden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş, Kırıkhan'daki iş adamlarımızdan ve İskenderun'daki Kırıkhanlı iş adamımız Recep Atakaş'tan hem hastalık teşhis ve raporu hem de tekerlekli sandalye yardımı bekliyorum. Ayrıca Ali için bakım malzemeleri, giysi ve gıda yardımı da bekliyoruz" diye konuştu.