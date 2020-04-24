Zihinsel sağlık uzmanı: Koronavirüs gençlerde yetişkinlere karşı güven eksikliği yarattı Ulusal Basın Konferansı'nda konuşan Psikiastrist Profesör Doktor Mazda Adli, evde karantina sürecini geçirmek zorunda kalan kişilere akıl sağlığını korumaları konusunda 7 tavsiyede bulundu. Doktor Adli özellikle zor durumlarda telefonla,aile ve arkadaşlarımızı aramamız gerektiğini belirtiyor.

Koronavirüs salgını sonrası evlerinde karantina hayatı yaşamak zorunda kalan miyarlarca insan fiziksel aktivite eksikliğinin yanı sıra uzun süre kapalı bir ortamda kalma sebebiyle bazı zihinsel problemlerle de karşı karşıya kaldı.

Zihinsel sağlık uzmanı Antonis A. Kousoulis, karantina uygulamalarının başlangıcından bu yana kimliklerinin ve fırsatların önemli bir kısmını kaybeden gençlerde yalnızlık hissiyatının yüzde 30 oranında arttığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle