Zihinsel engelliler günlük yaşamı "animasyon"la öğrenecek

Aksaray'da zihinsel engelli bireyler, ev içi günlük yaşam becerilerini animasyonla geliştirecek.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuğba Kamalı Arslantaş'ın başkanlığında yürütülen "Zihinsel Engellilere Yönelik Günlük Yaşam Becerilerini Öğretmede Animasyon Projesi" TÜBİTAK'tan destek aldı.

Bu çalışmayla orta ve hafif düzeydeki zihinsel engellilere, yatak toplama ve çay demleme gibi günlük yaşam becerilerine ilişkin animasyonlar hazırlanarak eğitimler verilecek.

Arslantaş, AA muhabirine, projede hafif ve orta derecede zihinsel engelli bireyleri hedef aldıklarını söyledi.

Zihinsel engelli vatandaşların birey olabilmelerinde günlük yaşam becerilerini yapabilmelerinin çok önemli olduğunu belirten Arslantaş, şöyle konuştu:

"Günlük yaşam becerilerinin sistematik ve eğlenceli bir şekilde zihinsel engelli bireylere öğretilmesi gerekiyor. Bu yaşam becerilerini öğretmek için başka sistemler de mevcut ancak bu kişilerin dikkatini toplama ve motivasyonlarını artırma gibi konularda güçlükler yaşadıkları bilinmektedir. Bu noktada animasyonların etkili olabileceği araştırmalarda mevcut. Türkiye'de kapsamlı bir şekilde animasyon seti olmadığı için biz bu hedef kitleye uygun, ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunabilecek bir animasyon paketi hazırladık."

"Amacımız zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak"

Arslantaş, animasyon paketinde günlük yaşam becerilerini artıracak ve öğretecek 10 temel ihtiyaca odaklandıklarını ifade etti.

Bu temel ihtiyaçları zihinsel engelli bireyi bulunan ailelerle görüşerek planladıklarını anlatan Arslantaş, şunları kaydetti:

"Özellikle ev içerisinde çocukların yapması gereken toplum becerilerini geliştirmek istiyoruz. Bu becerilerin arasında çay demlemek, yatak toplamak gibi günlük yaşamı kolaylaştıran ögeler bulunuyor. Projedeki amacımız zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak, onları bağımsız bir birey haline getirmek. Bu şekilde günlük yaşam becerilerini yapabilen bireyler topluma karışabilecek. Daha da önemlisi çalışma hayatlarında yer bulabilecekler. Biz bunu TÜBİTAK'a proje olarak sunduk ve kabul edildi. Türkiye'de bu kadar detaylı bir şekilde yapılmış animasyon paket çalışmasının olmadığını biliyorum. Bu anlamda çalışmamız örnek olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut