Zihinsel Engelli Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Kastamonu'nun Abana ilçesinde zihinsel engelli bir kişi, evine yaklaşık 60 metre uzaklıkta ölü bulundu.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde zihinsel engelli bir kişi, evine yaklaşık 60 metre uzaklıkta ölü bulundu.
Konaören Mahallesinde ablası ve eniştesiyle yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuvarlak, "su doldurmaya gidiyorum." diyerek yanına aldığı bidonlarla evinden ayrıldı.
Mahalle sakinleri, Yuvarlak'ın evine yaklaşık 60 metre uzaklıkta otların içinde yattığını fark etmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, Yuvarlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yuvarlak'ın cesedi Abana İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA